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В ГД предложили злоупотребляющим переводами денег совершать их без визита в банк

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В Госдуме подготовят поправки к антиотмывочному закону 115-ФЗ к январю 2022 года, с помощью которых предложат дополнить список сомнительных клиентов дропперами — гражданами и компаниями, на счета которых выводятся деньги, украденные из банков. Об этом заявил председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишет «Коммерсант».

Статус отказа: в ЦБ ждут уменьшения числа блокировок банковских операций
Как пилотирование и внедрение «антиотмывочной» платформы регулятора повлияют на рынок

Аксаков рассказал, что реестр участников сомнительных операций может появиться на платформе «Знай своего клиента» (ЗСК, KYC), который будет доступен банкам в рамках антиотмывочной платформы Центробанка. Он отметил, что предполагается информировать лиц, попавших в реестр, о том, что они могут переводить средства только при личном визите в отделение с паспортом.

В неофициальных комментариях специалисты по информационной безопасности заявили газете, что у них уже есть сведения о дропперах. Управляющий RTM Group Евгений Царев рассказал, что эту информацию собирает Банк России через ФинЦЕРТ и создание еще одного реестра приведет к путанице.

Председатель комитета Ассоциации российских банков по ПОД/ФТ Ирина Родригес полагает, что нужно проработать порядок и правовые основания реестра дропперов. По ее словам, важно, чтобы идентификаторы были максимально однозначные и включали не только ФИО.

Тестировать ЗСК регулятор начал с 14 декабря. Законопроект о внедрении платформы приняли в третьем чтении 9 декабря. Пилотирование должно продлиться до марта 2022 года. Запустить платформу в промышленную эксплуатацию нельзя, поскольку регулирующий ее законопроект еще не приняли.

Как выяснили «Известия» еще в ноябре, в проекте примут участие 40 банков. С помощью системы банк сможет не самостоятельно анализировать каждого клиента, а использовать информацию ЦБ, которая будет делить клиентов по принципу светофора на три группы по степени риска.

Как говорил «Известиям» член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Ефим Казанцев, банки хотели бы снять с себя ответственность за блокировку счетов или отказ в их открытии, но регулятор не спешит это делать. Он отмечал, что нужно доработать механизм пересмотра решения об отнесении юрлица к группе высокого уровня риска.

Член генерального совета «Деловой России» Алексей Мишин также обратил внимание на отсутствие механизма компенсации для лиц, реабилитированных из красной зоны или внесенных туда по ошибке.

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