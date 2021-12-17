Юрист уточнил порядок получения россиянами предновогодних выплат

Выплаты авансов или зарплат будут обязательно проведены до новогодних праздников тем, кто получает указанные средства из государственного бюджета, объяснил «Известиям» в пятницу, 17 декабря, глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев.

Он отметил, что январские выплаты заработных плат, премий, социальных выплат и пенсий были изначально заложены в бюджет 2021 года.

«Это требование коснется всех бюджетников, которые обычно получают выплаты в период с 1-го по 9-е число каждого месяца. В случае, если выплаты авансов или зарплат осуществляются в период с 10-го по 30-е число каждого месяца, то указанные лица получат выплаты уже в новом, 2022 году», — уточнил юрист.

Работодатели, которые осуществляют предпринимательскую деятельность, будут выплачивать заработную плату и иные стимулирующие выплаты согласно своим регламентам в сроки, предусмотренные трудовым законодательством, заключил Гавришев.

Ранее в этот же день член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что пенсии, зарплату за январь, премии и пособия выплатят россиянам перед Новым годом.

Депутат объяснила, что те россияне, у кого выплата аванса приходится на период с 1 по 10 января, получат зарплату, премии и 13-ю зарплату перед праздниками. Таким же образом будут выплачены пенсии за январь 2022 года.

Бессараб подчеркнула, что в период новогодних праздников не остаются без поддержки властей и семьи с детьми, многодетные семьи и ветераны.

Накануне «Известия» выяснили, что на заключение в правительство направлен законопроект «О ежегодной предновогодней пенсионной выплате», разработанный в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Там объяснили необходимость принятия документа высокой инфляцией, а также данными о сокращении покупательной способности этой категории граждан.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в особом внимании и поддержке со стороны государства в это время года нуждаются пенсионеры, которые сегодня относятся к социально уязвимой категории граждан.

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый, комментируя инициативу, назвал ее неплохой идеей. При этом он отметил, что реализовать ее через законопроект возможно при наличии соответствующих бюджетных возможностей.