В Госдуме отреагировали на решение стран ЕС продлить санкции против России

Первый зампред комитета нижней палаты российского парламента по международным делам Алексей Чепа в пятницу, 17 декабря, в беседе с «Думой ТВ» прокомментировал решение стран Евросоюза продлить санкции против России.

«Это подкрепление той политики, которую ранее проводили Соединенные Штаты и Евросоюз в отношении Украины. Им сегодня ничего не остается делать, кроме как подтверждать свою политику, так как Украина полностью не выполняет условия минские договоренности. И чтобы как-то оправдать свое бездействие, отсутствие всяческого давления на Киев, они принимают вот такие политические декларативные шаги», — сказал он.

О том, что лидеры стран – членов Евросоюза единогласно приняли решение о продлении экономических санкций в отношении России, ранее в этот же день заявил глава Совета ЕС Шарль Мишель. Кроме того, он добавил, что Кремль ждут серьезные последствия, если Россия «предпримет дальнейшие военные действия против Украины».

Накануне Европарламент на пленарной сессии принял резолюцию, в которой содержится призыв к ЕС подготовиться к введению санкций против России в случае агрессии страны против Украины. За резолюцию проголосовали 548 парламентариев, против выступили 69, воздержались 54.

15 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов и официальных лиц сообщило, что ряд стран Евросоюза выступает против планов ввести новые санкции против РФ. Так, в частности, Франция, Италия, Испания и ФРГ отдают предпочтение переговорам. По данным агентства, противоречия в ЕС основаны и на скептицизме в отношении информации о якобы планах РФ напасть на Украину.

В марте 2014 года Евросоюз, США и ряд других стран ввели санкции против России. Причиной стала ситуация, сложившаяся после госпереворота на Украине. Киев ввел первые санкции в отношении Москвы в апреле того же года. В 2015 году на тот момент президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение совета национальной безопасности и обороны «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» против России. В перечень вошли 388 физлиц и 105 юрлиц, после чего он неоднократно расширялся.

Экономические санкции Евросоюза направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов РФ. Так, например, для ряда российских банков и компаний ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, введен запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения. Помимо прочего, Европейский союз ограничил доступ к ряду технологий и сервисов для добычи и разведки нефти.

В ответ на санкции Запада Россия создала аналогичный список лиц, въезд которых в страну объявлен нежелательным. Также Москва ввела ряд специальных экономических мер. С 2014 года действует эмбарго на импорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия из ряда стран Запада, а через год он был расширен и в него вошла Украина.