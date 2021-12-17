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Мужчина погиб в ходе драки на западе Москвы

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Мужчина погиб из-за удара ножом в живот в ходе драки на западе Москвы. Об этом 17 декабря сообщает РЕН ТВ.

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Как сообщается, между посетителями одного из стриптиз-клубов произошла потасовка, переросшая в драку. Она началась у входа в заведение. В ходе конфликта одного из мужчин ударили ножом в живот.

Злоумышленники скрылись с места происшествия, в то время как раненый пытался дойти до входа в клуб, но не успел.

Жертвой мог оказаться охранник клуба, но эта информация уточняется.

Ранее, 13 декабря, мужчина ворвался с ножом в стоматологию и ранил врача. Инцидент произошел в частном учреждении в Ясном проезде в Москве. По предварительной информации, мужчине не понравилось, как врач лечил ему зубы, в результате чего он достал нож и ударил стоматолога в живот.

Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело.

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