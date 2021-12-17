Сторонника ИГ задержали в Москве в общежитии МИРЭА

Сторонника ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) задержали в Москве в общежитии Российского технологического университета МИРЭА за попытки завербовать студентов. Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщает УФСБ.

«Пресечена деятельность сторонника международной террористической организации «Исламское государство», предпринимавшего попытки по вовлечению студентов одного из столичных вузов в религиозно-экстремистскую и террористическую деятельность», — говорится в сообщении.

В ведомстве также рассказали, что злоумышленник — гражданин среднеазиатской республики, студент РТУ-МИРЭА, который неоднократно оправдывал деятельность сторонников международной террористической организации и пропагандировал их идеологию в интернете.

Помимо прочего, он распространял материалы, направленные на формирование негативного отношения к традиционным формам ислама, а также к иным религиям, призывал к ведению вооруженной борьбы для установления халифата на территории Ирака и Сирии.

Ранее, в июле, боевика группировки ИГ задержали в Московской области. По данным следствия, мужчина, находясь на территории столичного региона, решил вступить в террористическую организацию и возложил на себя функции рядового участника ИГ. В июне он разработал план по совершению теракта в регионе и приобрел компоненты, инструменты и оборудование для изготовления взрывчатых веществ. На допросе он сознался в планах совершить теракт.