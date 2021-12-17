Мощные вспышки фиксируют на Солнце четвертый день подряд

На Солнце четвертый день подряд наблюдается череда вспышек. Об этом 17 декабря написали на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П.Н. Лебедева РАН.

Отмечается, что ученые зафиксировали 34 вспышки класса С. Ночью 17 декабря была зафиксирована более мощная вспышка класса М. Индекс активности Солнца был поднят до оранжевого уровня.

В четверг утром по московскому времени произошел корональный выброс массы, связанный со вспышкой класса C, однако уточняется, что он не был направлен в сторону Земли.

Вспышки классифицируются в зависимости от мощности: A, B, C, M и X. Заведующий лабораторией рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени П.Н. Лебедева РАН Сергей Кузин пояснил, что облака плазмы, которые выбрасывает в такие моменты Солнце, через два-три дня могут привести к магнитной буре на Земле.

Слабая буря может привести к незначительным сбоям в работе энергосистем и повлиять на пути миграций птиц и животных. Более сильные сказываются на коротковолновой связи и навигационных системах, а также могут вызвать перепады напряжения в промышленных сетях.

Ранее сообщалось, что в ночь на 4 ноября ученые зафиксировали одну из самых мощных магнитных бурь за последние несколько лет. Отмечалось, что индекс геомагнитной активности, который последние дни медленно снижался до спокойных значений (после вспышек конца октября) почти сразу после полуночи скачком увеличился до уровня семь (при максимальном значении 9), что соответствует магнитной буре третьего уровня по пятибалльной шкале.

До этого, 31 октября, ученые лаборатории зафиксировали на Земле магнитную бурю слабого уровня. Она стала следствием вспышки максимального класса Х1.0, произошедшей 28 октября на Солнце. Процесс рентгеновского излучения солнца начался в 18:17 мск и продолжался 31 минуту. 1 ноября ученые заявили о завершении магнитной бури.