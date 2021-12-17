Госдума рассмотрит законопроект о МСУ в январе 2022 года

Госдума планирует рассмотреть законопроект об общих принципах организации местного самоуправления (МСУ) в первом чтении в январе 2022 года. Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщил председатель комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Мы планируем в первом чтении в конце января рассмотреть. Дальше, как вы знаете, у нас по этим законам есть 30 дней между первым и вторым чтением», — сказал он на заседании ассамблеи свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль».

Проект нового закона об общих принципах организации местного самоуправления был внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента накануне, 16 декабря. Как сообщили в пресс-службе комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, переход к одноуровневой системе организации местного самоуправления в России продлится до 1 января 2028 года.

Законопроект, в частности, предусматривает установление для мэров и всех должностных лиц местного самоуправления единый пятилетний срок полномочий. Кроме того, президент России имеет право снять мэров с должности.

Как заявила «Известиям» заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Оксана Фадина, нормы, отраженные в законопроекте, станут хорошим управленческим инструментом в государственном секторе с точки зрения мотивации муниципальных управленцев, так как позволят «спрашивать» не только с губернаторов. Фадина подчеркнула, что на сегодняшний день необходимо говорить именно о региональных управленческих командах, из которых муниципалитеты не должны выбиваться

Ранее, 14 декабря, Госдума приняла закон об организации публичной власти в субъектах РФ. В частности, согласно действующему законодательству, глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. Законопроект предлагает исключить это требование — количество сроков нахождения у власти губернаторов будут определять заксобрания регионов. Также российский лидер может прекращать полномочия глав регионов по любым основаниям.