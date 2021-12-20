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«Яндекс.Заправки» запустили оплату топлива через СБП

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Водители получили возможность оплачивать топливо в приложении «Яндекс.Заправки», используя систему быстрых платежей (СБП), сервис Банка России, который позволяет круглосуточно совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщили «Известиям» в компании.

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Там также уточнили, что порядка 37 млн автомобилистов смогут воспользоваться функцией оплаты через СБП, используя в том числе приложения «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Карты».

Отмечается, что за ноябрь водители приобрели топливо более чем на 100 млн рублей с помощью «Яндекс.Заправок».

«СБП упрощает для водителей привычный процесс бесконтактной заправки. Чтобы мотивировать их попробовать новый непривычный способ оплаты, мы запустили специальную акцию. До конца зимы автомобилисты смогут залить через СБП 100 л со скидкой 3 рубля с каждого литра», — рассказал руководитель «Яндекс.Заправок» Артем Прудников.

Кроме того, в компании отметили, что для использования СБП не требуется привязывать банковскую карту к приложению «Яндекса». Вдобавок сдача вернется почти мгновенно, если в баке не хватило места и топлива залили меньше, чем оплачено.

Также «Яндекс.Заправки» помогут оплатить заправку, сравнить цены на заправочных станциях по маршруту, заказать еду или оплатить топливо. Не выходя из машины, водитель также может оставить чаевые, а также подключить программы лояльности топливных сетей.

Сервисом уже пользуется более 1 млн автомобилистов, они оплачивают там заправки на сумму более 5 млрд рублей в месяц, рассказали в компании.

Как заявляли «Известиям» в пресс-службе Центробанка 14 декабря, оплата через СБП возможна с использованием разных сценариев, включая «в один клик». Это позволяет сделать оплаты на топливном рынке «максимально удобными для клиентов».

Концепцию цифрового рубля Центробанк РФ разработал еще в апреле 2021 года. В начале 2022 года уже будет испытан прототип национальной цифровой валюты.

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