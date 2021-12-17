Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Наука
Мощные вспышки фиксируют на Солнце четвертый день подряд
Политика
Госдума рассмотрит законопроект о МСУ в январе 2022 года
Экономика
Роспотребнадзор приостановил ряд импортных поставок овощей и фруктов
Спорт
Паоло Ваноли назначен главным тренером ФК «Спартак»
Экономика
В правительстве пообещали обновить автобусный парк в городах России
Авто
Водители в России смогут «штрафовать» друг друга за нарушение ПДД
Общество
Власти Кузбасса отменили введенный после аварии на «Листвяжной» режим ЧС
Недвижимость
Студии в новостройках в России за год подорожали на 45%
Мир
Кулеба заявил об отсутствии четких ответов по вступлению Украины в НАТО
Мир
Суд в США выдал ордер на изучение телефона Алека Болдуина

В ГИБДД назвали основные нарушения водителей каршеринга

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве за 11 месяцев текущего года зарегистрировано 397 ДТП с участием каршеринга, в которых 21 человек погиб и 487 получили ранения. Об этом 17 декабря сообщает официальный Telegram-канал столичной Госавтоинспекции.

С тебя штрафную: на чем в действительности зарабатывает каршеринг
Штрафы пользователей вторым после аренды источником выручки прокатного бизнеса

Отмечается, что с января по ноябрь 2021 года сотрудниками столичной ДПС пресечено более 76 тыс. административных правонарушений, допущенных водителями каршеринговых автомобилей При этом выявлено более 160 фактов управления такими автомобилями водителями, не зарегистрированными в компаниях арендодателей, либо по подложной регистрации.

В ведомстве заявили, что чаще основными нарушениями, совершаемыми водителями автомобилей каршеринга, стали неправильный выбор дистанции, несоответствие скорости конкретным условиям, несоблюдение очередности проезда и нарушение правил перестроения.

14 сентября стало известно, что в Москве средняя стоимость поездки на автомобиле каршеринга составляет 321 рубль.

На одну машину каршеринга приходится около шести поездок в день. Средняя длина маршрута составляет 16 км. При этом средняя продолжительность поездки достигает 37 минут.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021