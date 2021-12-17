В ГИБДД назвали основные нарушения водителей каршеринга

В Москве за 11 месяцев текущего года зарегистрировано 397 ДТП с участием каршеринга, в которых 21 человек погиб и 487 получили ранения. Об этом 17 декабря сообщает официальный Telegram-канал столичной Госавтоинспекции.

Отмечается, что с января по ноябрь 2021 года сотрудниками столичной ДПС пресечено более 76 тыс. административных правонарушений, допущенных водителями каршеринговых автомобилей При этом выявлено более 160 фактов управления такими автомобилями водителями, не зарегистрированными в компаниях арендодателей, либо по подложной регистрации.

В ведомстве заявили, что чаще основными нарушениями, совершаемыми водителями автомобилей каршеринга, стали неправильный выбор дистанции, несоответствие скорости конкретным условиям, несоблюдение очередности проезда и нарушение правил перестроения.

14 сентября стало известно, что в Москве средняя стоимость поездки на автомобиле каршеринга составляет 321 рубль.

На одну машину каршеринга приходится около шести поездок в день. Средняя длина маршрута составляет 16 км. При этом средняя продолжительность поездки достигает 37 минут.