В Госдуме рассказали о предновогодних выплатах в России

До конца 2021 года россияне должны получить пенсии, заработную плату за январь, а также 13-ю зарплату, пособия и премии. Об этом 17 декабря заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Все денежные выплаты производятся перед праздниками», — цитирует ее URA.RU.

Депутат отметила, что выплаты за январь 2022 года заложены в бюджет-2021.

По словам Бесараб, многие работодатели и регионы стараются выдать детские новогодние подарки, оказать помощь многодетным семьям и ветеранам.

Ранее, 12 декабря, парламентарий напомнила, что в 2022 году размер материнского капитала в России будет скорректирован в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. Также будет упрощено получение социальных выплат и система налогообложения.