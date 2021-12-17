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Попова заявила о пугающих темпах роста заболеваемости «Омикроном»

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Темпы распространения в мире штамма коронавируса «Омикрон» вызывают опасения. Об этом 17 декабря заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Каждый завоз «Омикрона» может приблизить начало нового пика эпидемии»
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«Видим стремительное развитие ситуации в Великобритании, в Африке, где уже больше 75% выявляемых случаев ежедневно приходится на «Омикрон», тоже самое в Южной Африке. Темпы прироста пугают своей опасностью и риском», — сказала она «РИА Новости».

Ранее, 16 декабря, главный санитарный врач Англии профессор Крис Уитти заявил, что «Омикрон» быстро достигнет пика распространения, но и так же быстро пойдет на спад. По его словам, распространение нового варианта COVID-19 достигнет пика в ближайшее время. Но удвоение темпов заболеваемости скоро замедлится, подчеркнул он. Причинами Уитти назвал осторожность граждан и ограничения, а также появление всё большего количества граждан с иммунитетом к инфекции.

В тот же день Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила обеспокоенность скоростью распространения нового штамма коронавируса «Омикрон»: число новых случаев заражения увеличивается каждые два-три дня. По мнению специалистов, если даже штамм окажется менее летален, чем другие, он всё равно «потрясет» систему здравоохранения Великобритании.

В свою очередь? Попова заявила, что на данный момент последовательного распространения штамма коронавируса «Омикрон» в России не наблюдается, однако такое развитие событий вполне реально. Она также напомнила, что первый в РФ случай заболевания данным вариантом был выявлен в Ростове-на-Дону у вернувшегося из Африки гражданина.

В тот же день вице премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что число человек, у которых выявлен «Омикрон»-штамм COVID-19 на территории России, возросло до 25. Новый вариант, по ее словам, обнаружен в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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