Хуснуллин назвал электрички приоритетным видом транспорта для Петербурга

В рамках развития транспортной инфраструктуры Петербурга городские электрички являются приоритетным направлением. Об этом в пятницу, 17 декабря, рассказал в беседе с «Деловым Петербургом» вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Мы обязательно будем развивать рельсовый каркас агломераций. И тут прежде всего я бы говорил о развитии городских электричек на инфраструктуре ОАО «РЖД». <...> Более 20 регионов проявляют интерес к таким проектам и считают городские электрички перспективным видом транспорта. В том числе и в Петербурге мы планируем его внедрение», — сообщил замглавы правительства.

Он отметил, что этот вид транспорта способен решить проблему дорожных заторов и повысить мобильность города.

По словам вице-премьера, на развитие транспортной инфраструктуры для Петербурга выделено более 24 млрд рублей бюджетного кредита. Собеседник газеты также напомнил, что власти работают над запуском проекта строительства высокоскоростной магистрали Москва-Петербург.

«И, конечно, сегодня особую роль мы отводим развитию железнодорожного транспорта. Он по-прежнему имеет большое значение для межрегионального сообщения Санкт-Петербурга», — добавил Хуснуллин.

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«Марат Хуснуллин: «Мы обязательно будем развивать рельсовый каркас агломераций».