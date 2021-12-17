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Водители в России смогут «штрафовать» друг друга за нарушение ПДД

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В 2022 году водители в России смогут «штрафовать» друг друга за нарушения правил дорожного движения (ПДД) при помощи нового мобильного приложения. Об этом в пятницу, 17 декабря, пишет Autonews.

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Приложение «Народный инспектор» появится на базе «Помощника Москвы». Необходимо будет запустить приложение на смартфоне, выбрать тип административного правонарушения, зафиксировать его и отправить.

Как отметил эксперт в области фотовидеофиксации Григорий Шухман, приложение — это инструмент «пешеход против статичного нарушения», поскольку водитель может отвлекаться на телефон, к тому же технология не может фиксировать динамичные нарушения. В этом, по его мнению, может заключаться проблема.

До 1 июля 2022 года правительство РФ внесет необходимые изменения в законодательство.

Нововведение вызвало многочисленные споры. Некоторые считают, что контроль за соблюдением ПДД со стороны пешеходов или других участников движения поможет эффективно бороться с нарушителями. Другие же выразили мнение, что это лишь приведет к социальному напряжению.

Приложения для фиксации нарушений уже работает в нескольких регионах. В столице это «Помощник Москвы», в Подмосковье — «Народный инспектор» (часть системы «Добродел»), в Кемеровской области — «Мобильный патруль».

«Помощник Москвы» и подмосковный раздел «Добродела» «Народный инспектор» позволяют присылать фото- и видеодоказательства неправильной парковки. Подраздел «Народный инспектор» приложения «Добродел» в Подмосковье позволяет отправлять исключительно видео с фиксацией нарушений.

Ранее, 15 ноября, президент России Владимир Путин поручил внедрить возможность штрафовать за нарушения ПДД на основе фото и видео, которые получают через специальное мобильное приложение. По поручению российского лидера правительство проработает передачу регионам страны отдельных полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях в области дорожного движения. Срок выполнения — 1 июня 2022 года.

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