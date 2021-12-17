Трое детей и взрослый попали в больницу из-за отравления угарным газом в Махачкале

В Махачкале трое детей и один взрослый отравились угарным газом. Об этом 17 декабря сообщил телеканал РЕН ТВ.

По его данным, инцидент произошел на улице Ирчи Казака. Все пострадавшие госпитализированы в медучреждение. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Других подробностей не сообщается.

Ранее, 13 декабря, в Казани двое мужчин отравились угарным газом в квартире. Сообщалось, что один потерпевший скончался, второй был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

В тот же день в подмосковном городе Королеве три человека отравились угарным газом. Отмечалось, что отравились два пенсионера и девочка 13 лет.