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Власти Кузбасса отменили введенный после аварии на «Листвяжной» режим ЧС

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отменил режим ЧС, введенный 25 ноября на территории региона после аварии на шахте «Листвяжная». Соответствующее распоряжение было опубликовано в пятницу, 17 декабря, на официальном сайте правительства Кузбасса.

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«Отменить <...> на территории Кемеровской области режим функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций — «Чрезвычайная ситуация», введенный распоряжением губернатора Кемеровской области — Кузбасса от 25.11.2021 № 162-рг «О введении режима чрезвычайной ситуации», — говорится в документе.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября. В результате происшествия погиб 51 человек, 58 были госпитализированы. Всего в шахте находились 285 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

15 декабря центральный районный суд Кемерово заключил под стражу президента АО «Холдинговая компания «СДС» Михаила Федяева. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»).

Также до 25 января арестован гендиректор «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев.

14 декабря председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин указал на необходимость установить роль собственников шахты «Листвяжная» в случившейся трагедии. Он уточнил, что в рамках расследования дела назначены и проводятся 125 судебно-медицинских экспертиз, в том числе горнотехническая, компьютерно-техническая и бухгалтерская.

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