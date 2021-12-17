Власти Кузбасса отменили введенный после аварии на «Листвяжной» режим ЧС

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отменил режим ЧС, введенный 25 ноября на территории региона после аварии на шахте «Листвяжная». Соответствующее распоряжение было опубликовано в пятницу, 17 декабря, на официальном сайте правительства Кузбасса.

«Отменить <...> на территории Кемеровской области режим функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций — «Чрезвычайная ситуация», введенный распоряжением губернатора Кемеровской области — Кузбасса от 25.11.2021 № 162-рг «О введении режима чрезвычайной ситуации», — говорится в документе.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября. В результате происшествия погиб 51 человек, 58 были госпитализированы. Всего в шахте находились 285 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

15 декабря центральный районный суд Кемерово заключил под стражу президента АО «Холдинговая компания «СДС» Михаила Федяева. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»).

Также до 25 января арестован гендиректор «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев.

14 декабря председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин указал на необходимость установить роль собственников шахты «Листвяжная» в случившейся трагедии. Он уточнил, что в рамках расследования дела назначены и проводятся 125 судебно-медицинских экспертиз, в том числе горнотехническая, компьютерно-техническая и бухгалтерская.