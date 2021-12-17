Названы трассы в РФ с наибольшим числом заправок

Эксперты сервиса для покупки и продажи авто онлайн «СберАвто» и геосервиса 2ГИС подсчитали, насколько самые загруженные и протяженные трассы страны, которыми ежегодно пользуются миллионы россиян, обеспечены автозаправочными (АЗС) и газозаправочными (АГЗС) станциями.

Согласно результатам исследования, поступившего в редакцию «Известий» 17 декабря, чаще всего заправки встречаются на трассах «Россия» (М-10, от Москвы до Санкт-Петербурга — по 3,2 заправочные станции на каждые 10 км пути, итого 228 АЗС/АГЗС на 706 км), «Дон» (М-4, от Москвы до Новороссийска; 2,5 станции на 10 км пути — 379 АЗС/АГЗС на 1540 км) и «Волга» (М-7, от Москвы до Уфы; 2,4 станции на 10 км пути — 477 АЗС/АГЗС на 2011 км).

Чуть реже — на трассах «Московское малое кольцо» (А-107; 2,3), «Урал» (М-5, от Москвы до Челябинска; 2,1) и «Московское большое кольцо» (А-108; 1,6). Самое малое количество АЗС и АГЗС среди популярных трасс — на «Неве» (М-11, от Москвы до Санкт-Петербурга), всего 0,6 заправочных станций на каждые 10 км дороги. Впрочем, протяженность М-11 относительно невелика (669 км), поэтому для проезда по ней обычно достаточно одной дозаправки.

Совершенно другая ситуация — на самых протяженных, а не загруженных трассах страны. Единственным исключением является уже упомянутая ранее трасса «Урал» длиной 3083 км, на которой на всем протяжении встречается 641 заправочная станция. На других же трассах, чтобы встретить хотя бы одну заправку, иногда требуется проезжать по 110 км — речь, например, о «Колыме» (Р-504, от Якутска до Магадана), где на протяжении 2235 км встречается всего 18 АЗС и АГЗС. Чуть меньше вероятность оказаться посреди пути с пустым баком на трассах «Амур» (Р-297, от Читы до Хабаровска) и «Вилюй» (А-331, от Тулуна до Якутска) — на них приходится в среднем по одной заправке на каждые 43 и 47 км пути соответственно.

11 ноября сообщалось, что эксперты сервиса для покупки и продажи автомобилей онлайн «СберАвто» и аналитического ресурса «Чек Индекс» изучили спрос и средний чек на услуги, популярные у автомобилистов перед началом зимнего сезона.

Так, услуги автосервисов в октябре 2021 года стали востребованнее на 56% по сравнению с таким же месяцем прошлого года. Средний чек за одно посещение автосервиса вырос на 13% — до 4650 рублей. Услугами автомоек пользуются на 171% чаще: средняя стоимость одной мойки в среднем по России составляет 490 рублей (+5%). А услуги шиномонтажа стали востребованнее на 181%: одно посещение теперь обходится в 1290 рублей (+6% по сравнению с показателем за октябрь 2020 года).