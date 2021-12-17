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ЦБ РФ отозвал лицензию у НКО «Премиум»

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Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у НКО «Премиум». Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба регулятора.

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«Банк России приказом от 17.12.2021 № ОД-2473 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Небанковской кредитной организации «Премиум» (Общество с ограниченной ответственностью) НКО «Премиум» (ООО)», — говорится в сообщении.

Такое решение было принято в связи с тем, что НКО «Премиум» нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России. Кроме того, она допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Как отмечает ЦБ, НКО «Премиум» также проводила непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

По величине активов кредитная организация занимала 359-е место в банковской системе РФ.

Ранее, в ноябре, ЦБ отозвал лицензию у банка «Спутник». Одной из причин стало то, что «Спутник» полностью утратил капитал. По величине активов кредитная организация занимала 295-е место в российской банковской системе.

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