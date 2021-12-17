Семьи погибших и пострадавшие на «Листвяжной» получат бесплатное лечение

Получить бесплатное санаторно-оздоровительное лечение смогут члены семей погибших и пострадавшие в результате ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Такое распоряжение отдал губернатор региона Сергей Цивилев. Об этом сообщается на сайте правительства Кузбасс в пятницу, 17 декабря.

Отмечается, что все лечение будет предоставлено бесплатно, его можно будет пройти в санатории «Инской» в Беловском округе

«Горноспасатели и шахтеры по назначению врача получат курс физиолечения, массаж, ингаляции. С ними будут работать психологи и специалист-профпатолог, чтобы люди могли вернуться на работу уже полностью восстановленными. В санатории в течение года смогут проходить курс и родственники погибших на «Листвяжной», — говорится в сообщении.

Кроме того, родители, вдовы и дети погибших смогут получать медицинскую помощь вне очереди на базе Кузбасской областной больницы им. С.В. Беляева. Для этого для них выпущены именные пластиковые карты.

Как подчеркнул главврач больницы Михаил Ликстанов, в случае возникновения экстренной необходимости родственники смогут обращаться во все отделения клиники круглосуточно. Если необходимой услуги в больнице нет, то будет предоставлено сопровождение в любое другое медучреждение региона. Он также отметил, что все процедуры будут проводится бесплатно.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября. В результате происшествия погиб 51 человек, 58 были госпитализированы. Всего в шахте находились 285 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.