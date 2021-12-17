Кулеба заявил об отсутствии четких ответов по вступлению Украины в НАТО

Киев хочет получить ответы на вопросы о вступлении страны в НАТО и ЕС, но Украина их не получает. Об этом в четверг, 16 декабря, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «1+1».

«Мы давно придерживаемся позиции, что интеграция в ЕС и НАТО не может быть бесконечным процессом», — сказал он, отметив, что Киев хочет ясности в этом вопросе.

Глава внешнеполитического ведомства указал на то, что намерен поднять вопрос евроатлантической интеграции на саммите НАТО в Мадриде в 2022 году.

«Мы понимали, что четкого ответа мы не получим, но этот вопрос надо поднимать», — подчеркнул министр.

Кулеба также обратил внимание на то, что тема членства Украины в Североатлантическом альянсе не должна быть предметом переговоров с Россией.

Ранее в этот день глава МИД сообщил, что в ходе переговоров в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не ответил на вопрос президента Украины Владимира Зеленского о том, в каком году его страна станет полноправным членом организации. Представители НАТО заверили руководство Украины, что дискуссия о вступлении страны в организацию «должна происходить исключительно между Украиной и альянсом».

16 декабря Зеленский заявил, что Россия подтолкнула Украину к движению в сторону НАТО после 2014 года. Как подчеркнул президент Украины, уже на протяжении многих лет страна видит себя в альянсе.

10 декабря Столтенберг исключил компромиссы с Россией по решению Украины войти в НАТО. По его словам, каждое суверенное государство имеет право выбирать свой путь.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз (ЕС) готов в сотрудничестве с партнерами, включая США, к расширению санкций против РФ в случае эскалации ситуации на Украине. При этом глава Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС хочет хороших отношений с Россией, но «всё зависит от ее действий».

Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 8 декабря, что НАТО начинает подминать Украину под себя, добавив, что для Москвы такие действия являются «красной линией».