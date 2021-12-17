Морозы стали помехой для тушения горящего неделю мусорного полигона в Приморье

Мусорный полигон твердых коммунальных отходов в Кавалеровском районе Приморья не могут потушить из-за установившихся в регионе сильных морозов. Об этом стало известно в пятницу, 17 декабря.

Сообщается, что полигон горит с 10 декабря. Площадь возгорания составляет 6 га.

За неделю было подано больше 130 т воды, но эффект от этого незначительный. Так, на дым жалуются жители поселка Рудный-1.

«Хозяин полигона помогает, его техника помогает. Возникает затруднение, что дозаправка пожарных машин находится далековато. Когда машина едет на дозаправку, рукава перемерзают. Выбираются теплые дни и часы, чтобы это можно было потушить», — рассказали в администрации района.

Районные власти обратились за помощью в краевое министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. По факту возгорания начала проверку природоохранная прокуратура.

13 октября на мусорном полигоне в подмосковном городе Рошаль в комплексе переработки отходов взорвался резервуар с фильтратом. В результате была разорвана сама емкость, а также сорваны бетонные перекрытия и плиты.