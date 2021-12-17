Стал известен размер зарплаты задержанной в Москве главы ИФНС

Задержанная в Москве глава межрайонной налоговой инспекции (ИФНС) №3 Марина Чайко официально зарабатывала примерно по 3 млн руб. в год на протяжении последних трех лет. Об этом стало известно в пятницу, 17 декабря.

По нашим данным, в документах задекларированы две квартиры — площадью 38,5 кв. м и 87,7 кв. м. При этом на Чайко не было записано транспортных средств.

В то же время только украшения, попавшие на фотографии квартиры, оцениваются приблизительно в 12 млн рублей. Такую оценку привела ювелир Юлия Иртюга. После несложных подсчетов, получилось, что главе межрайонной ИФНС пришлось бы зарабатывать только на эти украшения четыре года.

Однако задержали ее за отработанную схему получения взяток. По нашим данным, Чайко предлагала руководителям организаций фиктивно трудоустроить мужа — Алексея Прядко. Там он получал около 2 млн рублей в месяц, а деньги выглядели относительно легально.

В результате обысков следователи изъяли большое количество ювелирных украшений Cartie и других люксовых брендов, дорогих часов и десятки миллионов рублей.

Накануне на Нелидовской улице на северо-западе столицы сотрудники правоохранительных органов провели обыски в квартире Марины Чайко.

Отмечается, что данная инспекция отвечает за Арбатский, Пресненский и Тверской районы столицы. Причины обысков устанавливаются.