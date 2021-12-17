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Сокуров извинился перед членами СПЧ за свой спор с Путиным

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Режиссер Александр Сокуров принес свои извинения за спор с российским президентом Владимиром Путиным. Соответствующее обращение было направлено главе Совета по правам человека (СПЧ) Валерию Фадееву, о чем стало известно в четверг, 16 декабря.

В письме Сокуров заметил: его слова, обращенные к российскому лидеру, вызвали волну возмущения среди прессы и общественности. В частности, речь идет о высказывании официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, который, комментируя слова Сокурова, упрекнул режиссера в незнании предмета при разговоре на деликатные темы.

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«Мне показали гневную реакцию на мое поведение со стороны пресс-секретаря президента. Он прав: я дилетант и, видимо, таким не место в столь уважаемой профессиональной среде, как совет», — приводит текст сообщения режиссера РБК.

Режиссер принес свои извинения в том числе членам совета.

Ранее, 9 декабря, в ходе разговора с Путиным Сокуров выступил с предложением «отпустить» из состава РФ тех, кто не хочет быть в ее составе. Российский лидер напомнил собеседнику: Россия — многонациональная страна, а не Московия, каким государство представляется в мечтах Североатлантического альянса.

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