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В Британии заявили о большей заразности «Омикрона» по сравнению с «Дельтой»

Профессор Браун заявил о большей заразности «Омикрона» по сравнению с «Дельта»-штаммом
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Профессор Университетского колледжа Лондона Джереми Браун в четверг, 16 ноября, заявил, что «Омикрон»-штамм COVID-19 заразнее варианта «Дельта». С таким утверждением он выступил на телеканале Sky News.

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«Теперь у нас есть данные, указывающие — и это бесспорно — на то, что он [«Омикрон»] намного более заразен... и распространяется намного быстрее, чем «Дельта», — отметил специалист.

Ранее, 16 декабря, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро заявил, что организация обеспокоена скоростью распространения «Омикрона»: количество новых случаев заражения увеличивается каждые два-три дня. Если даже «Омикрон» окажется менее летален, он всё равно «потрясет» систему здравоохранения Великобритании, считает Набарро. По прогнозу представителя ВОЗ, ситуация может усугубиться за две недели или раньше.

15 декабря исполнительный директор Агентства по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства Дженни Харрис заявила, что штамм «Омикрон» является наиболее опасным для системы здравоохранения Великобритании за всё время пандемии.

13 декабря в Великобритании сообщили о первом случае смерти от последствий штамма «Омикрон». Специалисты полагают, что при худшем сценарии развития событий за пять месяцев в стране могут умереть от инфекции до 75 тыс. человек.

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