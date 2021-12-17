Чижов указал на обострение США и НАТО отношений РФ с Украиной

Постпред России в Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что американцы при помощи партнеров по НАТО обострили и без того сложную ситуацию на Украине до предела. Кроме того, он отметил, что заявления российских официальных лиц в западных СМИ подвергаются цензурированию, передает телеканал «Известия». По словам Чижова, нашу страну делают «агрессором», не имея на то весомых аргументов

«Я думаю, в любом случае полезно прояснить ситуацию. Другое дело, что нам приходится сложнее, чем западным дипломатам в Москве, потому что в Москве они с российскими журналистами разного профиля могут встречаться и российские СМИ придерживаются широкого спектра позиций, в том числе по вопросам внешнеполитическим. Здесь ситуация в большей степени напоминает наше не столь отдаленное советское прошлое, где доминирует одна точка зрения, особенно в том, что касается России. И вот этому противодействовать, откровенно скажу, непросто», — заявил Чижов.

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