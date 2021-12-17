Экс-сотрудник Пентагона арестован за шпионаж с Россией

Минюст США заявил о попытке шпионажа в пользу России. Арестован бывший контрактный работник Пентагона Джейн Мюррей Роу, передает телеканал «Известия». Задержанному мужчине 63 года, он 40 лет имел доступ к секретам. Речь идет о закрытой информации в сфере аэрокосмических технологий. ФБР не заявляет, что Джейн Роу как-либо контактировал с Россией. Мужчина сам вышел на связь с агентом, которого считал русским. Теперь арестованному может грозить пожизненный срок заключения.

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