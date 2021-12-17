МИД РФ заявил о разморозке части средств ВБ на нужды Афганистана

Если в Афганистане случится гуманитарная катастрофа, весь мир обвинит в этом США, и американская администрация начала это понимать. Об этом заявил в пятницу, 17 декабря, спецпредставитель президента России, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

«Они понимают, что, если случится гуманитарная катастрофа, весь мир будет обвинять в ней США. Поэтому с трудом, но удалось договориться, чтобы разморозили часть средств Всемирного банка. Изначально хотели разморозить 500 млн, но в итоге это вылилось в 280 млн на гуманитарную помощь», — приводит слова дипломата «РИА Новости».

Ранее, 1 декабря, Кабулов сообщил, что военно-политическая ситуация в Афганистане относительно стабильная, но борьба с ИГ (организация признана террористической и запрещена в РФ) продолжается.

17 ноября глава миссии ООН в Афганистане Дебора Лайонс заявила, что представители «Талибана» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) не справляются с ростом террористической организации в Афганистане.

Тогда же постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что угроза распространения терроризма и наркотиков из Афганистана на соседние страны реальна. Он выразил надежду на то, что талибы продолжат выполнять свои обещания по искоренению этих вызовов.

Ситуация в Афганистане начала усугубляться после того, как США, находившиеся в стране с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая, а завершили его в августе. 15 августа представители движения «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) взяли Кабул. Они заявили об окончании войны в Афганистане, назвав это освобождением страны.