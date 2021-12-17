Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
ЕП принял резолюцию с призывом к возможным санкциям против России
Общество
Путин поручил главе МЭР включить бизнес в организацию питания в школах
Общество
Госдума решила штрафовать за продажу крепкого алкоголя в пластике
Мир
Суд в США выдал ордер на изучение телефона Алека Болдуина
Общество
Путин поручил обеспечить возможность отказа от обработки персональных данных
Армия
Экипаж МКС с орбиты поздравил РВСН с годовщиной
Экономика
Visa введет комиссию за новый сервис безопасного платежа
Мир
МИД РФ заявил о разморозке части средств ВБ на нужды Афганистана
Мир
Генсек ООН заявил о невозможности победы COVID-19 только вакцинами
Мир
США призвали ЕС подготовить санкции против энергетики и банков РФ

МИД РФ заявил о разморозке части средств ВБ на нужды Афганистана

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Если в Афганистане случится гуманитарная катастрофа, весь мир обвинит в этом США, и американская администрация начала это понимать. Об этом заявил в пятницу, 17 декабря, спецпредставитель президента России, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

Если бы да Кабул: ЕС обсуждает план возвращения миссии в Афганистан
На каких условиях европейцы отправят дипломатов в страну

«Они понимают, что, если случится гуманитарная катастрофа, весь мир будет обвинять в ней США. Поэтому с трудом, но удалось договориться, чтобы разморозили часть средств Всемирного банка. Изначально хотели разморозить 500 млн, но в итоге это вылилось в 280 млн на гуманитарную помощь», — приводит слова дипломата «РИА Новости».

Ранее, 1 декабря, Кабулов сообщил, что военно-политическая ситуация в Афганистане относительно стабильная, но борьба с ИГ (организация признана террористической и запрещена в РФ) продолжается.

17 ноября глава миссии ООН в Афганистане Дебора Лайонс заявила, что представители «Талибана» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) не справляются с ростом террористической организации в Афганистане.

Тогда же постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что угроза распространения терроризма и наркотиков из Афганистана на соседние страны реальна. Он выразил надежду на то, что талибы продолжат выполнять свои обещания по искоренению этих вызовов.

Ситуация в Афганистане начала усугубляться после того, как США, находившиеся в стране с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая, а завершили его в августе. 15 августа представители движения «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) взяли Кабул. Они заявили об окончании войны в Афганистане, назвав это освобождением страны.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021