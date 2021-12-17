Глава Евросовета Мишель: лидеры ЕС согласовали продление санкций против России

Лидеры Евросоюза (ЕС) на саммите в Брюсселе единогласно выступили за продление экономических санкций против России. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в пятницу, 17 декабря.

«Лидеры ЕС единогласно согласились продлить экономические санкции против России», — сообщил он в Twitter.

По словам Мишеля, европейские лидеры также призвали Россию «приступить к выполнению минских соглашений».

15 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия столкнется с серьезными экономическими санкциями со стороны Соединенного Королевства и в целом «большой семерки» (G7) в случае «вторжения на Украину».

В тот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готов в сотрудничестве с партнерами, включая США, к расширению санкций против РФ в случае эскалации ситуации на Украине. При этом глава Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС хочет хороших отношений с Россией, но «всё зависит от ее действий».

13 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российского вторжения на Украину не было и быть не может. Он подчеркнул, что то, что Россия осуществляет на своей территории, Запад не касается. Так он прокомментировал информацию зарубежных СМИ о переброске вооруженных сил внутри РФ.