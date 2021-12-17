Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
ЕП принял резолюцию с призывом к возможным санкциям против России
Общество
Путин поручил главе МЭР включить бизнес в организацию питания в школах
Политика
НАТО выразило готовность работать над укреплением доверия с РФ
Экономика
Сенаторы РФ обсудили предложения по вводу налогов для IT-гигантов
Общество
Путин поручил обеспечить возможность отказа от обработки персональных данных
Армия
Экипаж МКС с орбиты поздравил РВСН с годовщиной
Политика
Путин заявил о поддержке набсоветом АСИ стратегии развития агентства
Мир
В МИД РФ рассказали об альтернативе полетам в рамках ДОН
Мир
Генсек ООН заявил о невозможности победы COVID-19 только вакцинами
Мир
США призвали ЕС подготовить санкции против энергетики и банков РФ

Глава Евросовета Мишель: лидеры ЕС согласовали продление санкций против России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидеры Евросоюза (ЕС) на саммите в Брюсселе единогласно выступили за продление экономических санкций против России. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в пятницу, 17 декабря.

О России не с любовью: что обсудили на «Восточном партнерстве»
И какую роль в этом формате сотрудничества начинает играть вопрос безопасности

«Лидеры ЕС единогласно согласились продлить экономические санкции против России», — сообщил он в Twitter.

По словам Мишеля, европейские лидеры также призвали Россию «приступить к выполнению минских соглашений».

15 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия столкнется с серьезными экономическими санкциями со стороны Соединенного Королевства и в целом «большой семерки» (G7) в случае «вторжения на Украину».

В тот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готов в сотрудничестве с партнерами, включая США, к расширению санкций против РФ в случае эскалации ситуации на Украине. При этом глава Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС хочет хороших отношений с Россией, но «всё зависит от ее действий».

13 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российского вторжения на Украину не было и быть не может. Он подчеркнул, что то, что Россия осуществляет на своей территории, Запад не касается. Так он прокомментировал информацию зарубежных СМИ о переброске вооруженных сил внутри РФ.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021