Открывший ВИЧ вирусолог объяснил важность вакцинации детей

Директор и соучредитель Института вирусологии человека Мэрилендского университета США и соучредитель Global Virus Network Роберт Галло в интервью «Известиям» в пятницу, 17 декабря, объяснил важность вакцинации детей от COVID-19.

«Если мы хотим, чтобы все были более устойчивы к заболеванию, то дети, пожилые люди, люди с проблемами сердца, ожирения, раковыми заболеваниями и так далее всегда должны быть в первых рядах на получение вакцины. При этом есть один важный момент — дети в целом имеют более устойчивый к вирусу организм, но это не отменяет тот факт, что они могут являться переносчиками [инфекции]», — отметил вирусолог.

Специалист подчеркнул, что детские прививки всегда были обычной практикой. Однако сейчас в соцсетях распространяются сообщения «диванных экспертов», которые могут утверждать «всё, что угодно».

«Я понятия не имею, о чем думают противники вакцинации. Почему люди рискуют своей жизнью, когда ситуация в мире предельно ясна и понятна?» — задался вопросом Галло.

Кроме того, он заметил, что у России имеется большой опыт в производстве вакцин, и назвал прекрасным результатом указанную журналом Lancet эффективность «Спутника V» в 93%.

Ранее, 14 декабря, замдиректор по научной работе Центра имени Гамалеи Денис Логунов сообщил, что на сегодняшний день вакцина от коронавируса апробирована с участием детей 12–17 лет, в ближайшее время начнутся клинические исследования вакцины для детей 6–11 лет. По словам специалиста, исследования вакцин для несовершеннолетних во всем мире проходят стадиями, а в некоторых странах уже началась вакцинация этой категории населения. Так, в Китае прививают двухлетних детей, а в США — детей от шести до 11 лет.

16 декабря вакцинация против COVID-19 детей в возрасте 5–11 лет началась на Кипре. Детей того же возраста разрешили прививать и в Испании.

10 декабря глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет начнется до конца текущего года. Всего в указанный период в гражданский оборот планируется выпустить порядка 150 тыс. доз вакцины «Спутник M».

6 декабря министр отметил, что в России исследования вакцины от коронавируса для детей в возрасте от шести до 11 лет могут начаться в 2022 году.

В настоящее время в России продолжается масштабная вакцинация. Прививку делают бесплатно всем желающим. Ранее в стране было зарегистрировано пять препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона-Н».