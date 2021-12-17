В «Магните» и «Пятерочке» появятся выделенные зоны для фермеров

Малые сельхозпроизводители смогут размещать свою продукцию в крупных сетях — «Магните» и «Пятерочке» — на льготных условиях. Пилотный проект «Фермерский островок» стартует 17 декабря в Уфе, до конца года — в Новосибирской и Омской областях, а позже распространится на всю Россию. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Корпорации МСП.

«Островки» будут работать по модели кооператива, в который смогут объединяться от 10 до 25 фермеров. Кооператив нужен, так как самостоятельно разместить торговую точку в магазине федерального ритейлера фермеру не под силу — продажа нескольких товарных позиций в день не может окупить вложения», — рассказал генеральный директор корпорации Александр Исаевич.

Предполагается, что «фермерские островки» будут просторными — по 20–30 кв. м — и в них представят широкий ассортимент. Фактически это магазин в магазине, для которого выберут «проходимую» локацию с достаточным размером среднего чека. В корпорации заверили, что помогут предпринимателям в поисках площадки и оборудования, а также переговорах с сетями о выгодных для фермеров условиях аренды. Кроме того, участники проекта смогут взять кредит на специальных условиях в МСП Банке, рассказали там.

Пилотный проект по размещению торговых точек рассчитан на шесть месяцев, будет открыто порядка 20 островков, которые дадут возможность для сбыта продукции примерно 500 фермерам, рассчитывают в Корпорации МСП.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

«Островная задача: фермерам упростят доступ в крупные торговые сети»