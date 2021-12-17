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Американский политолог напомнил об использовании США неонацистов

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Американский политолог Скотт Беннет в беседе с «Известиями» в пятницу, 17 декабря, назвал причину, почему Соединенные Штаты проголосовали на Генассамблеи ООН против резолюции России по борьбе с героизацией нацизма и напомнил, как Вашингтон использовал неонацистов в своих целях.

«Причины, по которым США голосуют против всех деклараций, призванных активизировать борьбу с праворадикалами, экстремистами и нацистами в том, что США сами использовали праворадикалов и националистов на Украине. Так они могли дестабилизировать обстановку в России, в Донбассе и в Крыму», — заявил специалист.

Беннет подчеркнул, что США намерены спровоцировать конфликт на Украине, однако президент России Владимир Путин, как умный лидер, не поведется на провокации.

«Украина — это следующая точка, где Запад попытается спровоцировать войну. Но есть надежда на то, что Россия сможет это предотвратить дипломатическими методами, продолжая информационную войну и обращаясь к голосу разума простых людей. Особенно в Европе, потому что в Европе никто не хочет конфликта с Россией. Кроме того, они боятся беженцев, которые могут появиться из-за конфликта на Украине», — заключил политолог.

Ранее, 16 декабря, Соединенные Штаты и Украина выступили против резолюции России по борьбе с героизацией нацизма, проголосовав против документа. Инициатива рекомендует странам принять определенные меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека с тем, чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны.

Кроме того, в документе Россия призывает страны ликвидировать все формы расовой дискриминации необходимыми для этого средствами, в том числе законодательно.

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