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Продажу водительских прав в интернете предложили блокировать без суда

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Генпрокуратура РФ прорабатывает вариант досудебной блокировки сайтов, на которых мошенники продают россиянам водительские права. Об этом говорится в ответе первого замгенпрокурора РФ Анатолия Разинкина зампреду комитета Госдумы по безопасности Анатолию Выборному. Разинкин отмечает, что длительность судебной процедуры ограничения доступа к такому контенту препятствует оперативному пресечению подобных нарушений.

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«В этой связи в Генеральной прокуратуре РФ в настоящее время прорабатывается вопрос об инициировании расширения перечня видов информации, блокирование которой возможно посредством внесудебного механизма по решению уполномоченных ФОИВ исходя из их компетенции», — говорится в документе, который имеется в распоряжении «Известий».

Также Анатолий Разинкин сообщает, что обращение Анатолия Выборного в Генпрокуратуру в связи с обнаружением работы около десятка таких интернет-ресурсов рассмотрено. Об этом депутат в ноябре рассказывал «Известиям», отмечая, что владельцы подобных ресурсов предлагают россиянам не тратить время на официальную сдачу экзаменов в ГИБДД, прохождение медосмотра, а просто заплатить им 25 тыс. руб. и получить готовые документы уже через несколько дней.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

«Доступ завершен: продажу прав в интернете хотят блокировать без суда»

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