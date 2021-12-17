Дипломат рассказал об отношениях с Западом на фоне кризиса с Украиной

О нагнетании ситуации вокруг газопровода «Северный поток – 2» некоторыми странами Евросоюза, доказательствах якобы готовящегося вторжения России на Украину и гарантиях европейской безопасности рассказал в эксклюзивном интервью «Известиям» в пятницу, 17 декабря, постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

Говоря о складывающейся вокруг «Северного потока – 2» ситуации, Чижов указал: возражения против его запуска выражают не только некоторые члены ЕС и Киев, но и Вашингтон, несмотря на смену администрации. Постпред подчеркнул, что ранее США хоть что-то предлагали взамен, например американский сжиженный газ, а сейчас весь СПГ идет в Азию.

«Что касается увязки «Северного потока – 2» с ситуацией у границ с Украиной, то, конечно, это искусственно. Это попытка увязать всё в один антироссийский клубок. Только так это и можно расценивать», — заявил он.

Отвечая на вопрос о том, какие доказательства приводит Запад, обвиняя Россию в стремлении вторгнуться в пределы Украины, Чижов заметил, что таковых нет.

«Доказательств, которые выглядели хоть сколько-нибудь убедительно, их нет, не существует в природе, ибо доказывать то, чего нет, — это занятия для людей либо ангажированных на волну антироссийскую, либо плохо разбирающихся в военных вопросах», — пояснил он.

Российский постпред при ЕС напомнил, что раньше в Киеве отрицали версию о скоплении большого числа российской техники и военных у своих границ, однако после визита министра обороны Украины в США ситуация изменилась.

«Первые три недели, я боюсь ошибиться с точным сроком, в Киеве отрицали эту версию и заявляли прямым текстом, что у них нет никаких подтверждений, что всё это выдумки, пока новоиспеченного военного министра Украины господина Резникова не свозили в Вашингтон, где ему разъяснили всю глубину его заблуждений, и вернулся он уже с мнением, что скопление есть, что Россия вынашивает планы не сегодня завтра вторгнуться на Украину. Так что вот эта, как говорится народным языком, липа, она получила хождение. К сожалению, она достаточно популярной оказалась и попала на благодатную почву не только западных СМИ, но и разного рода политических акций, включая саммит «Восточного партнерства», который был только что в Брюсселе, и сегодняшний саммит Евросоюза», — пояснил Чижов.

Также разговор зашел об активном обсуждении российских предложений по гарантиям безопасности. В Евросоюзе отмечают, что приняли их к сведению. Как отметил российский дипломат, Евросоюз может сыграть в переговорах по гарантиям безопасности, если такие состоятся, «некоторую поддерживающую роль», однако необходимо говорить с теми странами, от которых в большей степени зависит судьба европейской безопасности. Чижов указал на то, что Россия к такому разговору готова, а западные партнеры, в том числе Соединенные Штаты, сигнализируют «принципиальную готовность».

По его словам, Москву всё время обвиняют, что она говорит о красных линиях, а сами страны Запада занимаются ровно тем же самым, только их красные линии диктуются не реальными интересами безопасности, а переговорными позициями. Чижов напомнил, что расширение НАТО стало бы нарушением тех политических обязательств, которые взяли на себя все страны европейского континента, в том числе США и Канада, в рамках ОБСЕ.

«Один из ключевых принципов зафиксирован о том, что безопасность каждой страны-участницы может реализовываться так, чтобы не затрагивать безопасность другой или других стран. Вот это понятие единства европейской безопасности, оно, по моим наблюдениям, в последнее время либо подзабылось, либо его стараются подзабыть. Ссылаются участники на то, что те обязательства, которые были приняты в 1999 году в Стамбуле, они были не юридически обязывающие, а политически, но между прочим, на это можно легко возразить тем, что обязательства перед Грузией и Украиной, которые приняло НАТО в 2008 году в Бухаресте, согласно которым эти две страны будут членами НАТО, не указывая сроки, — это тоже из категории политических обязательств, так что это решение НАТО не имеет более высокого статуса, не имеет большей степени юридической силы в сравнении с обязательствами в ОБСЕ. Так что, конечно, мы говорим с нашими коллегами в Брюсселе и будем продолжать говорить», — сказал собеседник «Известий».

При этом он добавил, что реакция, вероятно, будет неоднозначной, и уровень понимания и готовности учесть озабоченности России будет разной, что свидетельствует о том, что «работа предстоит непростая».

16 декабря Европарламент (ЕП) на пленарной сессии принял резолюцию, в которой содержится призыв к Евросоюзу подготовиться к введению санкций против России в случае агрессии страны против Украины. По мнению европейских депутатов, санкции на случай эскалации по Украине должны будут включать расширение списка физлиц, в отношении которых будет действовать замораживание всех активов в Евросоюзе. Кроме того, предлагается «отключить Россию от платежной системы SWIFT, что повлечет за собой исключение российских компаний с международного финансового рынка».

15 декабря глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе рассказал, что Евросоюз подготовил единую и твердую позицию по отношению к России «на случай агрессии против Украины».

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита заявил, что хочет использовать ситуацию с газопроводом «Северный поток – 2», чтобы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее в западных СМИ неоднократно появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении. Так, 19 ноября газета The New York Times сообщила, что администрация США предупредила союзников о якобы планах РФ по нападению на территорию Украины и призвала готовить новые антироссийские меры.

В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями. По его словам, не исключены провокации, а странам Североатлантического альянса следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».