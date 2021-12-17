Экипаж МКС с орбиты поздравил РВСН с годовщиной

Экипаж Международной космической станции (МКС) поздравил стратегических ракетчиков с 62-й годовщиной со дня образования войск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в пятницу, 17 декабря.

Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров передали прямо с космического корабля «Союз МС-17» теплые слова в адрес военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), членов их семей, ученых, конструкторов и специалистов оборонно-промышленного комплекса, ракетчиков-ветеранов.

«С борта Международной космической станции примите искренние поздравления с Днем Ракетных войск стратегического назначения, который

в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается 17 декабря. РВСН всегда были и остаются надежным гарантом национальной безопасности

и защиты интересов нашего Отечества», — поздравили космонавты ракетчиков.

7 декабря 201-ю годовщину отметила также Военная академия РВСН имени Петра Великого, внесшая огромный вклад в подготовку офицерских кадров для Ракетных войск стратегического назначения, ракетно-космической отрасли страны.

17 декабря командующий РВСН Сергей Каракаев рассказал, что Россия разрабатывает новые гиперзвуковые стратегические комплексы, которые заменят блоки «Авангард», когда Соединенные Штаты найдут средства противодействия для них.

3 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» начнут поступать в ВМФ со следующего года. Глава государства добавил, что проводимые испытания подтвердили уникальность комплексов «Пересвет» (комплекс лазерного оружия) и «Авангард». В настоящее время завершаются испытания «Циркона».

Российское гиперзвуковое оружие было презентовано в 2018 году. К нему относятся комплексы «Авангард», «Кинжал» и ракеты «Циркон».