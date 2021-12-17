Кабмину предложили разрешить тратить маткапитал на покупку земли

Для развития сегмента индивидуального жилищного строительства (ИЖС) риелторы предложили разрешить использовать маткапитал на покупку земельных участков. Такую инициативу в кабмин и Минстрой направила федеральная сеть «Этажи». Копия письма есть у «Известий». Покупка земли должа быть доступна при условии выделения соразмерных сумме капитала долей на детей в имеющейся квартире, считают инициаторы. Это нужно для исключения мошенничества, сказал директор компании Ильдар Хусаинов.

В кабмине «Известиям» сообщили, что письмо поступило в аппарат правительства РФ и было направлено для рассмотрения и ответа заявителю в Минтруд, Минфин и Минстрой. «Известия» направили запросы в эти министерства.

Сегодня можно покупать только готовые частные дома и квартиры на эти средства. Ограничения на покупку земельных участков создают сложности для семей при строительства собственного дома, считает Ильдар Хусаинов.

«Хотя многие граждане хотят покупать не земельные участки, а готовые дома, инициативу я бы поддержал. Это еще один шаг вперед, чтобы сделать доступным индивидуальное жилье. Мы рассмотрим инициативу, сначала направив ее в экспертные группы», — сказал «Известиям» руководитель комиссии по ИЖС общественного совета при Минстрое Олег Бетин.

Самостоятельное строительство дома дешевле застройки девелопером на 20-30%, добавил он.

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«Принять участок: использование маткапитала предложили расширить на покупку земли»