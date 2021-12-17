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Ученый рассказал об изменении заболеваемости при ношении масок всем населением

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Ведущий научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН и разработчик математической модели распространения COVID-19 в Москве Александр Соколов просчитал по просьбе «Известий», как будет меняться количество заболевших в городе в зависимости от того, какая доля жителей будет носить медицинские маски.

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Если показатель составит 100%, к 31 декабря число новых случаев коронавируса в сутки в столице снизится до 220, а вскоре упадет до нуля, показали расчеты. Впрочем, довольно быстро победить пандемию можно и в случае, если маски будут носить 90% москвичей, показало моделирование. Тогда нуля новых заражений удастся достичь к 1 февраля 2022 года. Если же маски будут носить 50% москвичей, то 31 декабря будут выявлены 1,4 тыс. заболевших, спрогнозировала модель.

Расчеты были сделаны в соответствии с официальными данными о динамике эпидемии COVID-19 в столице до середины декабря: число новых случаев в сутки, темпы вакцинации, количество ежедневных тестов и так далее. В модель заложены и такие параметры, как регулярность контактов между горожанами, уровень миграции и другие значимые факторы. Также учтено, что в городе доминирует штамм «Дельта».

Если в Москве станет преобладать вариант «Омикрон», вероятно, модель предложит дольше носить маски, чтобы свести пандемию на нет. Конкретные сроки будут зависеть от степени заразности нового штамма и эффективности вакцин против него, которые пока неизвестны.

Можно предположить, что представленные расчеты верны не только для столицы, но и для России в целом. Но стоит учитывать, что эпидемия в Москве опережает общероссийский тренд примерно на две недели. А условия жизни, определяющие скорость распространения коронавирусной инфекции, могут отличаться от региона к региону.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Режим заботы: 90-процентное ношение масок позволит победить COVID в Москве»

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