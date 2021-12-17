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Жеребьевка определила соперников сборной РФ в группе Лиги наций

Сборная России сыграет в одной группе с командами Албании и Израиля в Лиге наций УЕФА
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Сборная России по футболу встретится с командами Албании, Израиля и Исландии в одной группе Лиги наций сезона-2022/23. Об этом стало известно в четверг, 16 декабря.

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Жеребьевка турнира прошла в швейцарском Ньоне. Команда России выступит в группе 2 лиги B, сообщает газета «Спорт-Экспресс».

Сборные сыграют в групповой стадии со своими соперниками дома и на выезде в июне и сентябре 2022 года. Из-за проведения чемпионата мира 2022 года зимой четыре из шести туров Лиги наций будут сыграны в июне. Победители групп в Лиге B поднимутся в Лигу А. Последние места групп в Лиге B опустятся на лигу ниже.

Накануне президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что выступление сборной России по футболу на групповом этапе отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года является удовлетворительным. Окончательную оценку результатам сборной можно будет дать по завершении ЧМ, отметил Дюков.

26 ноября в Цюрихе состоялась жеребьевка, по результатам которой сборная Польши стала соперником команды России по полуфиналу плей-офф за право выступить на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

Лига наций — международный футбольный турнир среди сборных Европы, который проводится под руководством УЕФА.

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