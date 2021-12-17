Рейс «Аэрофлота» в Бангкок задержали в Шереметьево из-за неполадок

Рейс авиакомпании «Аэрофлот» задержали в аэропорту «Шереметьево» из-за неполадок. Об этом стало известно в пятницу, 17 декабря.

По нашим данным, самолет SU 0272, который выполнял рейс Москва — Бангкок, не вылетел по расписанию.

В настоящий момент все пассажиры судна пребывают на борту, сведений о замене самолета не поступало.

9 декабря в столичном аэропорту Шереметьево пассажиры провели в самолете 12 часов, ожидая вылета из Москвы в международный аэропорт Воронежа имени Петра I. Изначально вылет рейса был отложен на три часа из-за «корректировки времени вылета рейса». Однако позднее время ожидания продлили еще на три часа.

Позже в этот день в пресс-службе авиакомпании «Россия» сообщили, что часть пассажиров задержанного из-за тумана рейса Москва–Воронеж разместили в гостинице, а оставшуюся часть обеспечили напитками и питанием.