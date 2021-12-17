Путин поощрил больницу им. Иноземцева в Москве за вклад в борьбу с COVID-19

Президент России Владимир Путин в четверг, 16 декабря, поощрил сотрудников московской больницы им. Иноземцева за вклад в борьбу с COVID-19. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19), самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, наградить почетной грамотой президента РФ», — говорится в документе.

Почетные грамоты также получили пять сотрудников медучреждения, среди которых заместитель главного врача Евгения Зернова. Еще семи сотрудникам больницы объявлена благодарность главы государства.

Ранее президент подписал указ о награждении более 100 медицинских работников, в частности из Смоленской и Московской областей, а также из Республики Удмуртия, за вклад в борьбу с коронавирусом. Орденом Пирогова были награждены заведующая отделением областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения Смоленского областного института патологии Ольга Андреева и заведующая отделением стационара Рославльской центральной районной больницы (Смоленская область) Галина Бештейнова. Также награду получила врач Сергиево-Посадской районной больницы Московской области Наталья Бигун.

Кроме того, награды за большой вклад в развитие волонтерского движения в сфере здравоохранения удостоились студенты Московской и Курской областей, а также ординатор из Кировской области.