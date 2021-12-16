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Сбитые на Невском проспекте люди работали в модельном бизнесе

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Сбитые пьяным таксистом на Невском проспекте Санкт-Петербурга молодые люди работали в модельном бизнесе. Об этом стало известно в четверг, 16 декабря.

Отмечается, что погибшая Александра была фотографом, а пострадавший Спиридон работал моделью.

«Она познакомилась с ним на работе. И скорее всего, они направлялись в сторону метро, по домам. У них были замечательные отношения, Саша его любила», — отметила знакомая пострадавшего Анна Рыбкина.

Прокуратура уже взяла под особый контроль уголовное дело, которое расследуют в полиции.

«Предварительно установлено, что водитель, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на пересечение проезжих частей на красный сигнал светофора, где совершил наезд на пешеходов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет», — заявила старший помощник прокурора Екатерина Дмитриева.

За рулем Volkswagen Polo был 43-летний Сурен Туманов. В поcледнее время он подрабатывал извозом на арендованной у кемеровской фирмы машине. Про него известно лишь то, что официально мужчина не работал и проживал в коммуналке на улице Народной.

ДТП произошло вечером 15 декабря. Водитель иномарки на огромной скорости влетел в пешеходов, переходивших дорогу на зеленый свет. В результате аварии один человек скончался на месте, второй пострадавший находится в коме.

По словам очевидцев происшествия, подозреваемый предпринял попытку скрыться с места аварии. Кроме того, стало известно, что он неоднократно нарушал правила ПДД.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения»).

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