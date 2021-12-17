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Путин поручил главе МЭР включить бизнес в организацию питания в школах

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Министр экономического развития (МЭР) Максим Решетников изучит все аспекты участия бизнеса в организации бесплатного горячего питания в школах. Такое распоряжение министру дал президент России Владимир Путин в четверг, 16 декабря.

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«Есть идея создавать комплексы от поля, что называется, до стола, до тарелки, но для того, чтобы бизнес уверенно вкладывал в развитие этих комплексов инфраструктурных, а там нужно на каждом шаге что-то создавать и во что-то инвестировать вплоть до того, что нужны предприятия по производству, а потом по переработке предприятия строить, они должны быть уверены в том, что их инвестиции потом окупятся», — пояснил Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), стенограмма доступна на сайте Кремля.

Как сказал президент, «задача понятна — из разных отраслей часто всплывает одно и то же».

«Я вас попрошу просто подумать о возможности совмещения этой задачи и сохранения инструментов борьбы с необоснованным повышением цен», — обратился Путин к главе МЭР, и тот пообещал провести необходимую работу.

6 сентября Роспотребнадзор запустил горячую линию для ответов на вопросы об организации питания в общеобразовательных учреждениях, обратиться за помощью можно было с 6 по 17 сентября.

26 августа председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала родителей подключиться к контролю качества питания в школах.

Днем ранее Владимир Путин во время открытия заседания президиума Госсовета по вопросам общего образования заявил, что родители должны иметь возможность контролировать качество питания в школах. Он посоветовал им самим попробовать школьную еду.

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