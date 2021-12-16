Генсек ООН заявил о невозможности победы COVID-19 только вакцинами

Пандемия коронавируса в мире не ослабевает, а, напротив, с каждым днем набирает обороты. Таким образом, становится ясно, что с помощью вакцин искоренить ее не удастся. Такое мнение 16 декабря на пресс-конференции в видеоформате по итогам года высказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«COVID-19 никуда не делся и никуда не уходит. Сейчас уже становится очевидно, что одними лишь вакцинами пандемию не искоренить. Да, они предотвращают госпитализацию и летальный исход для большинства привитых, замедляют распространение вируса. Тем не менее, заболеваемость почему-то не спадает», — заявил генсек.

По словам Гутерриша, продолжающееся распространение инфекции в мире вызвано неравенством в распределении вакцин, нежеланием людей прививаться, а также «самоуспокоением».

Ранее, 15 декабря, представитель ВОЗ Дэвид Набарро сообщил, что Всемирная организация здравоохранения обеспокоена скоростью распространения в мире нового штамма коронавируса «Омикрон», число новых случаев заражения которым увеличивается в среднем каждые два-три дня. Он предположил, что даже в случае, если южноафриканский штамм будет менее летален, он всё равно «потрясет» систему здравоохранения многих стран. Согласно прогнозу Набарро, ситуация может усугубиться за две недели или раньше.

В Британии признали «Омикрон» самой опасной угрозой за всю пандемию. Английские специалисты констатировали, что эта разновидность COVID-19 отличается большим числом мутаций, чем обусловлен высокий риск инфицирования даже для людей, прошедших вакцинацию.

26 ноября ВОЗ обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «Омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.