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Путин объяснил необходимость закона о единой системе публичной власти

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Законопроект о единой системе публичной власти необходим для приведения норм в соответствие с обновленной Конституцией. Об этом в четверг, 16 декабря, заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, сообщается на сайте Кремля.

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«Что касается законопроекта о единой системе публичной власти, тут понятно: это требование обновленной Конституции», — отметил российский лидер.

Ранее, 14 декабря, Госдума приняла закон об организации публичной власти в субъектах РФ. В частности, согласно действующему законодательству, глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. Законопроект предлагает исключить это требование — количество сроков нахождения у власти губернаторов будут определять заксобрания регионов. Также российский лидер может прекращать полномочия глав регионов по любым основаниям.

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