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Путин заявил о поддержке набсоветом АСИ стратегии развития агентства

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Наблюдательный совет Агентства стратегических инициатив (АСИ), заседание которого провел президент РФ Владимир Путин, поддержал проект стратегии развития агентства до 2024 года. Об этом 16 декабря сообщил глава государства, говорится на сайте Кремля.

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«Мы хотим вас поблагодарить за работу за прошедший период, и мы поддерживаем ваше предложение о стратегии развития», — сказал российский лидер в обращении к гендиректору АСИ Светлане Чупшевой.

Новая стратегия развития агентства предусматривает ряд новых инициатив.

В ноябре в АСИ предложили развивать креативный бизнес на северных территориях. Там рассказали, что создали в 10 регионах России креативные пространства на месте промышленных зон и заброшенных зданий. По словам Чупшевой, АСИ разработало предложения по поддержке таких кластеров и направило их в Минэкономразвития.

В сентябре сообщалось, что стратегия организации АСИ в программе ближайшей трехлетней перспективы предусмотрит формирование единого окна для молодого предпринимателя.

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