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Самолет с российскими детьми из Сирии приземлился в Подмосковье

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Самолет с девятью российскими детьми из Сирии приземлился на аэродроме Чкаловский в Подмосковье. Об этом сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова в четверг, 16 декабря.

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«Возвращены сегодня восемь детей из лагерей, плюс один — из приюта в Дамаске. Возраст от шести до 17 лет, все из Дагестана. С аэродрома их отвезли на каретах скорой помощи в одну из московских клиник, где они пройдут полное медобследование, в том числе на ковид, после карантина будут переданы родственникам», — сообщение омбудсмена передали в ТАСС.

17 ноября Мария Львова-Белова рассказала, что до конца года из Сирии планируется вывезти порядка 30 российских детей. Всего аппарат детского омбудсмена подготовил документы на вывоз из арабской республики 140 российских детей.

В июле экс-уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что все российские дети, находившиеся в тюрьмах Дамаска, возвращены в Россию. По ее словам, самая тяжелая ситуация с возвращением российских детей обстоит с лагерем беженцев Эль-Холь.

Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан России, находящихся на территории Ирака и Сирии, началась летом 2017 года. Всего из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке в Россию возвращены уже более 300 детей.

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