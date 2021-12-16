СК начал проверку по факту гибели людей при пожаре под Челябинском

Следователи в Челябинской области устанавливают обстоятельства гибели трех человек при пожаре в многоэтажном жилом доме. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщается на сайте регионального СУ СК России.

По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем в ходе распития алкогольных напитков, пишет RT.

Пожар произошел ранее в этот день в поселке Старокамышинск. По прибытию на место происшествия первого подразделения было установлено, что горит квартира на первом этаже жилого дома, пишет REGNUM.

Из подъезда эвакуировали 14 человек. Сотрудникам МЧС удалось спасти восемь человек, однако двое мужчин и одна женщина скончались. Еще один человек получил травмы, пишет «Москва 24».

Выясняются обстоятельства произошедшего.