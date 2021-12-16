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Глава Минприроды взял под контроль ситуацию с мертвыми тигрятами под Хабаровском

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Глава Минприроды РФ Александр Козлов взял под контроль ситуацию с найденными в Хабаровском крае двумя мертвыми тигрятами. Об этом министр написал в четверг, 16 декабря, на своей странице в Instagram.

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«Если выяснится, что тигров убили, будет возбуждено уголовное дело. Виновным грозит до четырех лет решения свободы», — сообщил он в соцсети.

15 декабря в министерство природных ресурсов Хабаровского края поступила информация о больном тигренке, обнаруженном под крыльцом жилого дома в поселке Шумный Вяземского района. Прибывшие на место госинспекторы увидели двух погибших тигрят возрастом около трех-четырех месяцев.

Тела тигрят изъяты сотрудниками ОМВД по Вяземскому району. Назначена экспертиза для установки причин гибели животных.

В октябре в Челябинске был задержан бывший работник местного зоопарка, которого подозревают в отравлении медведя. Ранее рядом с вольером, в котором содержались медведи, нашли сумку с отравленным мышьяком кормом. Двое медведей погибли. Одному удалось выжить.

Возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 245 («Жестокое обращение с животным, <...> повлекшее его гибель или увечье, совершенное в отношении нескольких животных»). Мужчине предъявлено обвинение.

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