Эксперты рассказали про допустимые для собак угощения с новогоднего стола

Эксперты рассказали, какой едой с новогоднего стола можно угостить собак. По их словам, большая часть еды вредна для питомцев, однако несколько продуктов всё же подходят для того, чтобы порадовать питомца лакомством без угрозы для его здоровья и самочувствия.

Как отмечает «Ридус» в четверг, 16 декабря, собаку можно угостить белым мясом, запеченной индейкой или курицей. Перед этим важно очистить кусочек от жира, кожи и специй, поскольку они могут привести к проблемам с пищеварением питомца. По словам специалистов, мясо этих птиц является диетическим, поэтому оно станет прекрасным праздничным дополнением рациона животного.

Также допустимо дать собаке небольшой кусок запеченного лосося или другой рыбы, приготовленной в духовке или на пару. Ее также следует очистить от специй и кожи, а также вытащить из мяса все кости, особенно крупные. Порадовать своего питомца можно и отварными креветками.

Полезным и вкусным лакомством для питомца могут стать запеченные, отварные и свежие овощи — морковь, кабачки, огурцы, сельдерей и тыква.

Можно остановить свой выбор на орехах — кешью, миндале и кедровых, но в ограниченных количествах. Остальные виды орехов собаке давать не стоит, поскольку они могут спровоцировать аллергию и обострение мочекаменной болезни.

Безопасны для собак мандарины и другие цитрусовые в умеренных количествах.

В феврале этого года президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал об опасности перевода собак на вегетарианскую диету. Эксперт подчеркнул, что организм собаки может работать правильно только при корректно подобранном балансе всех необходимых питательных веществ. Поэтому отсутствие хотя бы одного важного элемента может привести к проблемам со здоровьем у питомца. Перед составлением диеты для любимца специалист посоветовал проконсультироваться с ветеринаром.