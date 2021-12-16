«Газпром» не стал бронировать мощности газопровода «Ямал–Европа» на 17 декабря

«Газпром» не стал бронировать на пятницу, 17 декабря, мощности газопровода «Ямал–Европа» для транзита газа через Польшу. Об этом в четверг, 16 декабря, свидетельствуют данные аукциона на площадке GSA Platform.

Отмечается, что во время аукциона предлагалось зарезервировать на пятницу мощность в объеме 89,1 млн куб. м на точке входа в польский участок магистрали.

Ранее, 2 ноября, в ходе аукциона «Газпром» не стал бронировать дополнительную транзитную мощность газа через Украину на I квартал 2022 года.

1 ноября генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что суточный транзит российского природного газа через Украину сократился более чем на треть по сравнению с 1 октября. Он сообщил, что 1 октября объем транзита составил 86 млн куб. м в сутки, а 1 ноября — 57 млн. Макогон указал, что «Газпром» оплачивает транзитные мощности на 109 млн куб. м.

Транзитное соглашение между Москвой и Киевом, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021–2024 годах по 40 млрд куб. м в год. «Газпром» оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки через территорию Украины.

«Ямал–Европа», проектная мощность которого составляет 32,9 млрд куб. м газа в год, проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии. Польские потребители получают через него голубое топливо не только напрямую из РФ, но и по виртуальному реверсу из ФРГ. В том случае если заявка на виртуальный реверс превосходит прямой физический поток, газопровод может переходить в физически реверсивный режим.