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В Киеве прошел митинг против сотрудничества Украины с МВФ

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Около 4 тыс. человек, выступающих против сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ), приняли участие в митинге в центре Киева. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщает сайт «Обозреватель».

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Митингующие находились около зданий правительства и парламента Украины, где обвинили власть в принятии в угоду МВФ законов, уничтожающих рабочие места и малое предпринимательство.

В руках несогласные с политикой Киева держали плакаты, призывающие прекратить сотрудничество с фондом. Как полагают активисты, условия МВФ, выдвинутые Украине, вредят национальной экономике и приводят к обнищанию населения.

Летом 2020 года между Украиной и МВФ был утвержден кредитный механизм на сумму $5 млрд. Киев сразу получил $2,1 млрд. Оставшуюся сумму предполагалось перечислить в четыре выплаты.

В ноябре Украина получила второй транш от фонда в размере около $700 млн.

Средства выделяются стране траншами по мере проведения требуемых реформ.

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