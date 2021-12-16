СК начал проверку по факту гибели людей в пожаре в частном доме в Клину

Следователи выясняют обстоятельства гибели двух человек при пожаре в частном жилом доме в подмосковном Клину. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщается на сайте регионального ГСУ СК России.

ЧП произошло ранее в этот день на территории СНТ «Урожай». Загорелся частный жилой дом. Прибывшие на место спасатели локализовали возгорание и обнаружили тела двух человек.

Предварительной причиной пожара называют неисправность электрических приборов, отмечает агентство городских новостей «Москва».

14 декабря в результате пожара в жилом доме в Московской области погиб четырехлетний ребенок. Пожар вспыхнул в частном деревянном доме в деревне Посаденки в Волоколамском городском округе.