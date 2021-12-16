Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
ЕП принял резолюцию с призывом к возможным санкциям против России
Экономика
Цена на газ в Европе превысила $1700 за 1 тыс. куб. м впервые с октября
Спорт
Итальянец Паоло Ваноли стал главным тренером ФК «Спартак»
Политика
Концепцию закона о праве субъектов вводить QR-коды повторно направили в регионы
Общество
Путин поручил обеспечить возможность отказа от обработки персональных данных
Мир
В Киеве прошел митинг против сотрудничества Украины с МВФ
Политика
Путин заявил о поддержке набсоветом АСИ стратегии развития агентства
Мир
В Индонезии произошли еще два извержения вулкана Семеру
Мир
Байден подписал закон об увеличении предела госдолга
Общество
Жителей Центральной России предупредили об аномальных морозах

СК начал проверку по факту гибели людей в пожаре в частном доме в Клину

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следователи выясняют обстоятельства гибели двух человек при пожаре в частном жилом доме в подмосковном Клину. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщается на сайте регионального ГСУ СК России.

ЧП произошло ранее в этот день на территории СНТ «Урожай». Загорелся частный жилой дом. Прибывшие на место спасатели локализовали возгорание и обнаружили тела двух человек.

Предварительной причиной пожара называют неисправность электрических приборов, отмечает агентство городских новостей «Москва».

14 декабря в результате пожара в жилом доме в Московской области погиб четырехлетний ребенок. Пожар вспыхнул в частном деревянном доме в деревне Посаденки в Волоколамском городском округе.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021